У Молдові за російську мову штрафуватимуть на 900 доларів

Про це йдеться в тексті законопроекту, який був схвалений 5 квітня молдовським парламентом в остаточному читанні повідомляє Сегодня.

Згідно з новим законом, фізичні особи, що представляють, проводять або поширюють рекламу виключно російською мовою, обкладатимуться штрафом в розмірі до 3 тис. леїв, а юридичні особи – до 10 тис. леїв.

За словами одного з авторів проекту, депутата від Ліберальної партії Валерія Мунтяну, нові положення закону "спрямовані на захист національної мовної спадщини".

Законодавство у сфері реклами передбачає, що рекламні тексти повинні бути державною мовою, а в тих населених пунктах, де проживають етнічні росіяни, українці або гагаузи, до рекламного напису державною мовою повинен додаватися переклад на відповідну мову. Мунтяну уточнив, що до теперішнього часу за порушення цих норм не передбачалися ніяких штрафів.