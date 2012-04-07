У Горлівці замовника вбивства спіймали на підставу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У прокуратурі зазначили, що замах на умисне вбивство підприємця на замовлення в Горловці був розкритий прокуратурою Донецької області спільно зі співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області.

Правоохоронцями було встановлено, що замовник шукав виконавця для скоєння вбивства приватного підприємця.

Співробітниками прокуратури і міліції було організовано знайомство замовника з підставним виконавцем, під час якого був переданий аванс за запланований злочин.

Далі події розгорталися за наперед розробленим правоохоронцями сценарієм. Інсценувалося вбивство за участю загримованих працівників міліції. Всі дії були зняті на відеокамеру.

Потім пройшла ще одна зустріч замовника з виконавцем, під час якої останній, як доказ проведеної роботи, надав відеозапис. Після перегляду замовником відео, ним було передано решту грошей. Після чого його затримали правоохоронці.

За цим фактом органами міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Ведеться слідство.