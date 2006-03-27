У Києві голосували двоє з трьох

Лідирує за активністю виборців Печерський район

Київ. 27 березня. УНІАН. Явка виборців у Києві становить 67,54%, повідомив журналістам заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Борис ТЕРЕЩЕНКО. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненою інформацією КМТВК, лідирує за активністю виборців Печерський район, де участь у голосуванні взяли 71,11% осіб, аутсайдер - Солом’янський район з 65%. За словами Б.ТЕРЕЩЕНКА, явка виборців у Шевченківському районі становила 65,6%, Оболонському – 70,9%, Подільському – 66,5%, Святошинському – 66,9%, Дарницькому – 68,66%, Голосіївському – 68,3%, Дніпровському – 67,63%, Деснянському – 68,7%.

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