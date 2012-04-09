Тюремники заявляють, що стан Іващенка - не критичний

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

«Державна пенітенціарна служба України нагадує, що 6 квітня (минулої п’ятниці) комісією з числа фахівців МОЗ та ДПтС України було проведено медичний огляд ув’язненого В.Іващенка. За результатами огляду лікарями зроблено висновок, що В.Іващенко стаціонарного лікування за межами Київського СІЗО не потребує, загальний стан ув’язненого лікарями визнано задовільним», - сказано у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що «сьогодні вранці лікарями медико-санітарної частини Київського СІЗО знову проведено медогляд В.Іващенка, за результатами якого лікарі констатували, що стан здоров’я ув’язненого, порівняно із результатами попереднього медичного огляду, не погіршився. Крім того, за висновками лікарів, стан його здоров’я дозволяє брати участь у судовому засіданні».

О 9.55 годині В.Іващенко відбув із Київського СІЗО для участі у судовому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Печерський районний суд Києва був змушений відкласти до понеділка, 9 квітня, початок судових дебатів у кримінальній справі за обвинуваченням В.Іващенка через його відмову брати участь у судовому засіданні у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я – посиленням болю в хребті.

Сьогодні, 9 квітня, вранці В.Іващенко через незадовільний стан здоров’я не зміг залишити медчастину Київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд сьогодні двічі оголошував перерву у засіданні з розгляду справи В.Іващенка.

Пізніше В.Іващенка під конвоєм на ношах доставила до суду швидка допомога, а засідання у його справі було перенесено з будівлі Печерського районного суду Києва, що розташована на вулиці Гайцана, до будівлі на вулиці Хрещатик.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.