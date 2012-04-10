Янукович розповів церковникам, коли помилує Тимошенко
Президент України Віктор Янукович розгляне клопотання глав українських церков про помилування Юлії Тимошенко та Юрія Луценка лише тоді, коли закінчаться всі судові процеси проти них.
Про це В.Янукович сказав сьогодні під час зустрічі з главами українських церков, яка тривала 2,5 години, повідомив у коментарі УНІАН предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук), який теж був на цій зустрічі.
“Янукович нам сказав, що існує певна процедура, згідно з якою прохання про помилування подаються до певної комісії у справах про помилування. Тоді комісія приймає певні рішення і дає Президенту пропозицію, аби він особисто прийняв те чи інше рішення”, - розповів предстоятель Церкви. А для того, аби такі подання були щодо Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, мають закінчитися всі судові справи.
Як розповів глава УГКЦ, сьогоднішню зустріч у Януковича ініціював сам Президент, таким чином реагуючи на лист глав церков щодо вибіркової справедливості в Україні.
“Як ми зрозуміли, Янукович вважав за корисне особисто дати відповідь замість того, щоб писати нам якогось листа”, - сказав глава Церкви.
За його словами, під час зустрічі було озвучено «багато думок». Власне враження від зустрічі Блаженніший Святослав сформулював таким чином: “Перше, Янукович дуже серйозно прийняв до уваги наш лист. Друге, пояснив процес опрацювання нового Кримінального кодексу, а отже, ті заходи, які він робить для того, щоб особисто забезпечити справедливе судочинство в Україні та захист прав людини. Також Президент сказав, що ми, хто клопотав про помилування Ю.Тимошенко, є учасниками процесу. Тож сподіваємося, що будемо поінформовані про те, на якій стадії розгляду перебуває наше прохання”.
Як повідомляв УНІАН, глави християнських церков звернулися до Президента України В.Януковича з клопотанням про звільнення Ю.Тимошенко від подальшого відбування покарання.
Звернення підписали: глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Греко-католицької церкви Святослав Шевчук, керуючий справами Римо-католицької церкви Маркіян Трофим’як та інші представники християнських церков.
У рамках зустрічі Глави Церков передали Президентові України листа про неприпустимість проведення у м. Києві публічних акцій, спрямованих на пропаганду гомосексуалізму.
У листі автори просять Віктора Януковича «доручити Київській міській державній адміністрації та Міністерству внутрішніх справ України оскаржити у судовому порядку заявки представників ЛГБТ-спільноти про проведення на вулицях міста Києва у травні 2012 року зібрань, походів, демонстрацій чи інших публічних мирних заходів, зокрема вуличної акції «КиївПрайд2012».