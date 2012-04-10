Янукович розповів церковникам, коли помилує Тимошенко

Про це В.Янукович сказав сьогодні під час зустрічі з главами українських церков, яка тривала 2,5 години, повідомив у коментарі УНІАН предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук), який теж був на цій зустрічі.

“Янукович нам сказав, що існує певна процедура, згідно з якою прохання про помилування подаються до певної комісії у справах про помилування. Тоді комісія приймає певні рішення і дає Президенту пропозицію, аби він особисто прийняв те чи інше рішення”, - розповів предстоятель Церкви. А для того, аби такі подання були щодо Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, мають закінчитися всі судові справи.

Як розповів глава УГКЦ, сьогоднішню зустріч у Януковича ініціював сам Президент, таким чином реагуючи на лист глав церков щодо вибіркової справедливості в Україні.

“Як ми зрозуміли, Янукович вважав за корисне особисто дати відповідь замість того, щоб писати нам якогось листа”, - сказав глава Церкви.

За його словами, під час зустрічі було озвучено «багато думок». Власне враження від зустрічі Блаженніший Святослав сформулював таким чином: “Перше, Янукович дуже серйозно прийняв до уваги наш лист. Друге, пояснив процес опрацювання нового Кримінального кодексу, а отже, ті заходи, які він робить для того, щоб особисто забезпечити справедливе судочинство в Україні та захист прав людини. Також Президент сказав, що ми, хто клопотав про помилування Ю.Тимошенко, є учасниками процесу. Тож сподіваємося, що будемо поінформовані про те, на якій стадії розгляду перебуває наше прохання”.

Як повідомляв УНІАН, глави християнських церков звернулися до Президента України В.Януковича з клопотанням про звільнення Ю.Тимошенко від подальшого відбування покарання.

Звернення підписали: глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Греко-католицької церкви Святослав Шевчук, керуючий справами Римо-католицької церкви Маркіян Трофим’як та інші представники християнських церков.

У рамках зустрічі Глави Церков передали Президентові України листа про неприпустимість проведення у м. Києві публічних акцій, спрямованих на пропаганду гомосексуалізму.

У листі автори просять Віктора Януковича «доручити Київській міській державній адміністрації та Міністерству внутрішніх справ України оскаржити у судовому порядку заявки представників ЛГБТ-спільноти про проведення на вулицях міста Києва у травні 2012 року зібрань, походів, демонстрацій чи інших публічних мирних заходів, зокрема вуличної акції «КиївПрайд2012».