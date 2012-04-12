Гриценко: я міг би перемогти в мажоритарному окрузі, але є ще три шляхи

Про це повідомляється на сайті А.Гриценка.

«Формат участі «Громадянської позиції» у виборах остаточно не визначено з причин, які залежать не лише від нас. По-перше, вибори – це підтримка людей; по-друге - людські, медійні і фінансові ресурси, які обмежені; нарешті, по-третє – це не завершені переговори у таборі опозиції», - заявив А.Гриценко.

На його думку, остаточний формат участі «Громадянської позиції» у виборах буде визначено на рубежі травня - першої половини червня.

«На цьому етапі ми візьмемо до уваги і соціологічні опитування, і спілкування з людьми, визначимо реальний рівень підтримки партії і шанси упевнено подолати 5%-й бар'єр. На той час, сподіваюся, настає ясність і відносно того, наскільки реалістичним буде об'єднаний список опозиції. Якщо вдасться встановити відносини у режимі довіри і взаємної відповідальності; якщо вийде забезпечити чистоту рядів, - тоді я не виключаю, що «Громадянська позиція» буде в цьому списку», - сказав А.Гриценко.

Він відзначив, що існують чотири варіанти участі очолюваної ним партії у парламентських виборах. Так, перший варіант – це самостійний похід на вибори.

«Результати соціологічних досліджень, проведених на замовлення інших політичних сил, дають «Громадянській позиції» близько 3% підтримки виборців. Але попереду – більш ніж півроку. Це можливість агітації, посилення партії людьми, зокрема, і з «третього сектору», з громадськості – людьми, які можуть одержати шанс потрапити до Верховної Ради, - вважає А.Гриценко. – З другого боку, ті помилки, які щодня робить команда Януковича, з кожним днем збільшують кількість людей, які не голосуватимуть за партію влади, а отже, ці люди шукають у таборі опозиції когось, кому вони можуть довіряти. І частина цих людей, очевидно, буде готова підтримати «ГП».

Другий варіант, за словами лідера «Громадянської позиції» – це об'єднаний список опозиції.

Третій – результативне завершення переговорів з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком.

«І четвертий варіант: якби я, Анатолій Гриценко, хотів сам потрапити до парламенту, то, напевно, міг би піти на вибори у Голосіївському окрузі, в якому живу, і там перемогти. Але я цей варіант виключаю. Вважаю, що керівник партії не повинен для себе готувати запасний аеродром і тим самим надсилати усім партійцям сигнал про те, що він не вірить в наш загальний успіх», - підкреслив голова «Громадянської позиції».