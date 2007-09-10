Ющенко визнав, що був наївним, і дорікає бізнесменам з партії Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дорікає бізнесменам з партії прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА у підтримці референдуму, що зраджує національні інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в надрукованому сьогодні інтерв’ю В.ЮЩЕНКА британській газеті “The Financial Times”.

“Вони знову відчувають смак влади і, з моєї точки зору, продемонстрували нації, що уроки ще не вивчені”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, представники бізнес-еліти, що підтримують В.ЯНУКОВИЧА, з їхніми компаніями вартістю в мільярди доларів, значно інтегрувалися в основні міжнародні ринки та стали більш прозорими за останні роки, однак продовжують залишатися активними політичними гравцями і “не дуже змінилися” з часів “помаранчевої революції”.

Президент звинуватив їх у “витягуванні” на поверхню зі “старих валіз” тем, які можуть розділити виборців. При цьому, В.ЮЩЕНКО заявив, що залишається скептичним стосовно ініціатив Партії регіонів щодо проведення референдуму про надання російської мові статусу другої державної та про військовий нейтралітет України.

“Це безплідно.... неправильні пріоритети. Протягом останніх 4 років вони мали десятки можливостей порушити ці питання. Очевидно, це відчайдушна спроба (поляризувати виборців – УНІАН), яка демонструє, що їм нема більше про що говорити”, - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО також нагадав минулорічні домовленості з В.ЯНУКОВИЧЕМ напередодні його обрання на посаду прем’єр-міністра.

“Я глибоко ображений. Я був переконаний, що коли людина ставить підпис на папері, це означає, що вона не забере назад свого слова. Це була велика помилка. Я був наївним”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів виступила з ініціативою провести референдум на теми статусу російської мови, позаблокового статусу України і прямого обрання керівників обласних та районних адміністрацій.