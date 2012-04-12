ЦВК нарізав 114 округів громадянам, у яких забрали право голосувати

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення одноголосно прийняли 14 членів ЦВК, які були присутні на сьогоднішньому засіданні.

Згідно з постановою, ці дільниці будуть розташовані у 77-ми країнах світу. З них 110 будуть утворені при українських закордонних дипломатичних установах і ще 4 – у військових частинах, що дислокуються за межами України.

Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал закликає всіх уповноважених посадових осіб виправити ситуацію, що виникла після рішення у зв’язку обмеженням права голосу закордонних виборців на парламентських виборах у жовтні 2012 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві В.Шаповала у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 4 квітня про неконституційність норми щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону "Про вибори народних депутатів".

"У зв’язку з цим виникла ситуація, коли фактично за наслідками цього рішення досить значна кількість громадян України, що мають право голосу (понад 435 тисяч осіб) і на законних підставах знаходяться за кордоном, обмежені в реалізації цього права", - заявив В.Шаповал.

Голова ЦВК підкреслив, що таким чином порушені виборчі права громадян, які перебувають за межами України. "Іншої юридичної оцінки ситуації, що склалася, об’єктивно не може існувати", - зазначив він.

На думку В.Шаповала, можна передбачити, що зазначена ситуація провокуватиме негативні оцінки майбутніх виборів аж до визнання їх нелегітимними. "Виправити цю ситуацію юридичними способами можливо лише двома шляхами. Або через надання Конституційним Судом України відповідних роз’яснень, які б унеможливлювали обмеження активного виборчого права вказаній категорії громадян. Або внесенням змін до виборчого законодавства з "м’яким" урахуванням згаданого рішення Конституційного Суду України. У свою чергу, Центральна виборча комісія не наділена інструментарієм для вирішення відповідного питання", - підкреслив В.Шаповал.

"Тому прошу вважати дану заяву зверненням до всіх уповноважених посадових осіб, які спроможні нормалізувати ситуацію", - заявив голова Центральної виборчої комісії.