КС визнав неконституційність норм виборчого закону

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив голова Конституційного Суду України Анатолій Головін за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

«Конституційний Суд постановив визнати такими, що не відповідають Конституції України, є неконституційними, положення з рівномірним віднесенням до всіх одномандатних округів, які утворюються на території столиці України міста Києва, ч.2 ст.22 Закону України «Про вибори народних депутатів України», - сказав А.Головін.

Голова КС підкреслив, що з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом ч.2 ст.22 виборчого закону втрачає чинність.

«Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене», - підкреслив А.Головін.

Мотивуючи своє рішення, КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.