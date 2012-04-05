КС визнав неконституційність норм виборчого закону
Конституційний Суд України визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив голова Конституційного Суду України Анатолій Головін за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.
«Конституційний Суд постановив визнати такими, що не відповідають Конституції України, є неконституційними, положення з рівномірним віднесенням до всіх одномандатних округів, які утворюються на території столиці України міста Києва, ч.2 ст.22 Закону України «Про вибори народних депутатів України», - сказав А.Головін.
Голова КС підкреслив, що з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом ч.2 ст.22 виборчого закону втрачає чинність.
«Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене», - підкреслив А.Головін.
Мотивуючи своє рішення, КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.
При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.