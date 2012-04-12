У залі Верховної Ради майже нікого, але голосування триває

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

Він наголосив, що парламент не враховує пропозиції до проекту КПК від опозиційних фракцій.

«У цьому фарсі наша політична сила брати участі не буде», - сказав А.Кожем’якін і наголосив, що більшість «намагається замилити очі Європі», говорячи про те, що ухвалення нового КПК вирішить багато проблем.

Водночас, заявив він, ухвалення кодексу в такому вигляді, як пропонує більшість, «забере останнє право на захист».

Перед цим член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко повідомив, що, за підрахунками опозиції, у сесійній залі перебувають лише 56 депутатів від фракцій більшості.

Він пригрозив, що опозиція звертатиметься до суду, оскільки Верховна Рада ухвалює важливі закони, незважаючи на реальну відсутність необхідної кількості депутатів в сесійній залі.