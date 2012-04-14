Соціальні ініціативи Януковича можуть виявитися разовою передвиборною акцією

Про це сказав голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, коментуючи зміни до державного бюджету, прийняті Верховною Радою 12 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

«Доплати до пенсій можуть виявитися разовою акцією, оскільки будуть зафіксовані лише в держбюджеті-2012, а до наступного року можуть просто зникнути з порядку денного», – заявив М.Якібчук. При цьому він додав: «Досі, згідно з законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія перераховувалась, виходячи з показника середньої зарплати за 2007 рік. Чому не за 2011 – зрозуміти важко».

Голова НФПУ переконаний, що головне в соціальному захисті пенсіонерів – просто дотримувався букви закону. «У всіх відповідних нормативних документах - і Законі «Про пенсійне забезпечення», і всіх законах щодо соціального захисту різних категорій громадян – містяться положення про осучаснення пенсій відповідно до мінімальних зарплат і індексу інфляції», – пояснив М.Якібчук. В той самий час існують підзаконні акти, наприклад, Прикінцеві положення держбюджету-2012 чи Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», які дозволяють Кабміну вирішувати, скільки доплачувати пенсіонерам, виходячи з наявності коштів у бюджеті.

Крім того, підкреслив голова НФПУ, ініціативи Президента сприйматимуться як популістський захід в разі, якщо, по-перше, не буде прийнято змін до пенсійного законодавства. А по-друге, якщо не буде збільшено до реального прожитковий мінімум, до якого прямо чи опосередковано прив’язано розмір пенсій.