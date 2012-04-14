Соціальні ініціативи Януковича можуть виявитися разовою передвиборною акцією
Соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича можна виконати лише за умови внесення змін до пенсійного законодавства.
Про це сказав голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, коментуючи зміни до державного бюджету, прийняті Верховною Радою 12 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.
«Доплати до пенсій можуть виявитися разовою акцією, оскільки будуть зафіксовані лише в держбюджеті-2012, а до наступного року можуть просто зникнути з порядку денного», – заявив М.Якібчук. При цьому він додав: «Досі, згідно з законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія перераховувалась, виходячи з показника середньої зарплати за 2007 рік. Чому не за 2011 – зрозуміти важко».
Голова НФПУ переконаний, що головне в соціальному захисті пенсіонерів – просто дотримувався букви закону. «У всіх відповідних нормативних документах - і Законі «Про пенсійне забезпечення», і всіх законах щодо соціального захисту різних категорій громадян – містяться положення про осучаснення пенсій відповідно до мінімальних зарплат і індексу інфляції», – пояснив М.Якібчук. В той самий час існують підзаконні акти, наприклад, Прикінцеві положення держбюджету-2012 чи Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», які дозволяють Кабміну вирішувати, скільки доплачувати пенсіонерам, виходячи з наявності коштів у бюджеті.
Крім того, підкреслив голова НФПУ, ініціативи Президента сприйматимуться як популістський захід в разі, якщо, по-перше, не буде прийнято змін до пенсійного законодавства. А по-друге, якщо не буде збільшено до реального прожитковий мінімум, до якого прямо чи опосередковано прив’язано розмір пенсій.