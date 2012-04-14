Аваков не бачить потреби просити політичного притулку

Екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков не має наміру просити політичного притулку за кордоном. Про це він заявив в інтерв'ю Лівому берегу.

«На сьогоднішній день я ні в одній державі Європи не звертався до властей з проханням про політичний притулок», сказав Аваков, і уточнив, що не бачить поки в цьому необхідності.

Політик відзначив, що порушення візового режиму з його боку немає, юристи говорять, що все розвивається в правовій площині і хвилюватися немає про що.

«З погляду тутешніх законів, різновидів захисту прав людини з боку держави, зокрема політичного притулку може бути декілька. І не всі вони вкладаються в традиційні схеми нашого уявлення про ці механізми в по-справжньому демократичному суспільстві», - розповів Аваков.

«У будь-якому випадку, рішення суду, яке я маю зараз на руках – по суті своїй - безпрецедентне. Тут вказано, що я відпущений без будь-яких обмежень. Єдине зобов'язання – брати участь у судовому процесі. Тобто, я знаходжуся на території Італії легально, можу вільно пересуватися, ні про який домашній арешт, інших обмежень – як нахабно збрехала ГПУ - взагалі не йдеться. Я ще подумаю, пораджуся з адвокатами і, не виключено, пред'явлю нашим органам позов за розповсюдження подібної помилкової інформації. Набридла ця суцільна брехня..», - говорить екс-губернатор.