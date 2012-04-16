Янукович і Король Йорданії обмінялися компліментами

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Королем Йорданії Абдаллою ІІ бін Хусейном.

За його словами, реалізація домовленостей, досягнутих в ході минулорічного візиту до України Короля Йорданії, дозволила значно покращити співпрацю між країнами.

"Всі наші домовленості рухаються, нам потрібно розширювати коло питань, перспектива їх вирішення надихає нас на подальший розвиток відносин. Ми розглядаємо Йорданію як важливого партнера України на Близькому Сході ", - наголосив В.Янукович.

Він привітав той факт, що між країнами активно будується правова база для співпраці, а фундаментом договірної бази, за словами В.Януковича, є довіра один до одного.

Президент України висловив сподівання, що взаємний інтерес країн збільшуватиметься.

"Більшість питань, які ми почали обговорювати, вони вже знаходяться в стадії виконання проектної бази", - сказав В.Янукович, висловивши сподівання, що цей візит надасть новий поштовх для розвитку українсько-йорданських відносин.

За його словами, для України цікава співпраця з Йорданією у космічній, машинобудівній, військово-технічній галузях, у сфері енергетики, транспорту, сільського господарства.

У свою чергу, Король Йорданії Абдалла ІІ зауважив, що сьогодні країни відзначають 20-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. "Я прекрасно пам`ятаю той чудовий і гострий візит, який відбувся минулого року до України, і хочу зазначити, що ніколи не чув такого чудового виконання йорданського гімну як в Україні", - сказав він.

За словами Абдалли ІІ, візит Президента України до Йорданії свідчить, що країни прагнуть покращити двосторонні відносини, які, на думку Короля, мають стратегічний характер.

Він висловив сподівання, що проведення українсько-йорданського бізнес-форуму сприятиме покращенню економічної співпраці між країнами.

Важливою, на думку Абдалли ІІ, є також співпраця України та Йорданії в освітній сфері. Він нагадав, що на сьогодні в Україні навчається більш як 2,5 тис. йорданських студентів, 1,5 тисячі з яких одружені з українками, що, на думку Короля, свідчить про особливі відносини між країнами.