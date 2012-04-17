Політолог: Мельниченко хоче конвертувати свої плівки в депутатство

Так політолог Володимир Цибулько прокоментував заяву адвоката екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка про те, що її захист готовий прийняти матеріали, які містяться в плівках Мельниченка.

Він пояснив, що процедурно інформація, яка здобута незаконним способом, не є підставою для прийняття рішення, пише Gazeta.ua.

"Якщо Власенко говорить про можливість співпрацювати із Миколою Мельниченком, то нехай "Батьківщина" готується включати його у першу п'ятірку списку на виборах. Бо якщо він дав сигнал, то як мінімум розраховує на мандат, а не на моральні заохочення. Мельниченко втомився шукати справедливості, тому хоче свої пошуки конвертувати у депутатство. Своєю готовністю поділитися інформацією він вносить у початок боротьби захисту Тимошенко ірраціональний чинник, який багатьом людям починає здаватися глибоко сумнівним", - зазначив експерт.

За словами політолога, Власенко надає більше значення інформаційній складовій справи, аніж юридичній. "Він прекрасно розуміє, що юридичним інструментарієм відвоювати певний плацдарм для Тимошенко в нашому суді буде неможливо. Тому робиться така ставка в надії, що так само вчинить Європейський суд. У мене взагалі є підозра, що інструментарій у захисту екс-прем'єра почав вичерпуватися", - зауважив Цибулько.

Він також наголосив, що залучення Мельниченка до будь-якої справи перетворює її в певний вертеп.