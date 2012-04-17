У Раді зареєстрували постанову про скасування новоприйнятого КПК

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», своє рішення народний депутат обґрунтовує тим, що при прийнятті КПК в ніч на 13 квітня цього року в залі були присутні всього близько 50 народних депутатів, в той час як для результативного голосування має бути не менше 226 осіб.

“Всі балачки “регіоналів” про те, що Конституція не достатньо чітка і з неї не випливає заборона передавати картки для голосування, не відповідають дійсності. Конституційний суд двічі роз’ясняв відповідні положення: депутат не має права голосувати за іншого депутата, а Верховна Рада повноважна прийняти будь-яке рішення лише за умови, що в залі фізично присутня необхідна кількість депутатів», - зазначив Ю.Одарченко.

Депутат також зазначив, що готовий подарувати копії рішень Конституційного суду всім депутатам, яким невідомі ці рішення, для «більш глибокого вивчення».

В БЮТ зазначають, що відповідно до діючого Регламенту, в разі внесення пропозиції про скасування рішення голова Верховної Ради не має права підписувати прийнятий КПК до розгляду цієї пропозиції народними депутатами.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України в ніч на 13 квітня 2012 р. За ухвалення кодексу проголосував 271 народний депутат із 283, зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент розглядав у другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Однак якщо 10 та 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке розпочалося о 10.00 12 квітня, завершилося лише 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Близько 23.00 12 квітня депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу парламенту, оскільки парламент не враховував пропозиції до проекту КПК від опозиційних фракцій.

Перед цим член фракції «БЮТ-Батьківщина» Ю.Одарченко повідомив, що, за підрахунками опозиції, у сесійній залі на той момент перебувало лише 56 депутатів від фракцій більшості. Він заявив, що опозиція звертатиметься до суду, оскільки Верховна Рада ухвалює важливі закони, незважаючи на відсутність необхідної кількості депутатів в сесійній залі.

У свою чергу, голова парламенту Володимир Литвин стверджує, що під час ухвалення нового КПК не було «жодного порушення Регламенту» Верховної Ради України.

А лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не бачить жодного порушення в тому, що один депутат голосував за 4-5 своїх колег сьогодні вночі при ухваленні нового Кримінального процесуального кодексу.

«Ми не порушили жодної букви Регламенту і жодного закону нашої держави», - сказав О.Єфремов. Він наголосив, що депутати обговорювали кожну поправку і витратили достатньо часу для того, щоб обговорити всі питання, пов’язані з КПК.

«Тому якщо хтось бачить якісь порушення, то існує процедура оскарження і хай подають відповідне звернення», - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи не є голосування одного депутата за своїх 4-5 колег порушенням, лідер фракції ПР сказав: «У нас написано, що депутат висловлює голосування через електронну карту, і яким чином він розпоряджається електронною картою - в Регламенті не обумовлюється».