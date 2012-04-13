Єфремов не бачить криміналу в «кнопкодавстві»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки законним є ухвалення такого документа, враховуючи, що в сесійній залі на той момент було не більше 60 депутатів.

«Ми не порушили жодної букви регламенту і жодного закону нашої держави», - сказав О.Єфремов. Він наголосив, що депутати обговорювали кожну поправку і витратили достатньо часу для того, щоб обговорити всі питання, пов’язані з КПК.

«Тому якщо хтось бачить якісь порушення, то існує процедура оскарження і хай подають відповідне звернення», - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи не є голосування одного депутата за своїх 4-5 колег порушенням, лідер фракції ПР сказав: «У нас написано, що депутат висловлює голосування через електронну карту, і яким чином він розпоряджається електронною картою - в регламенті не обумовлюється».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України сьогодні вранці. За ухвалення кодексу проголосував 271 народний депутат із 283 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент розглядав у другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Однак якщо 10 та 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке розпочалося о 10.00 12 квітня, завершилося лише 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Близько 23.00 12 квітня депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу парламенту, оскільки парламент не враховував пропозиції до проекту КПК від опозиційних фракцій.

Перед цим член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко повідомив, що, за підрахунками опозиції, у сесійній залі на той момент перебувало лише 56 депутатів від фракцій більшості. Він заявив, що опозиція звертатиметься до суду, оскільки Верховна Рада ухвалює важливі закони, незважаючи на відсутність необхідної кількості депутатів в сесійній залі.

Сьогодні, 13 квітня, перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що «БЮТ-Батьківщина» звертатиметься до Конституційного Суду з приводу неконституційності ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу.

Він наголосив, що вчора всі стали свідками, як невелика кількість людей голосувала за своїх колег при ухваленні КПК. «Якби хоч один депутат Європейського парламенту чи Ради Європи дозволив собі проголосувати за іншого депутата, то він назавжди був би позбавлений повноважень», - сказав він.

С.Соболєв наголосив, що саме ці грубі порушення і будуть предметом звернення до КС.

У свою чергу, голова парламенту Володимир Литвин стверджує, що під час ухвалення нового КПК не було «жодного порушення Регламенту» Верховної Ради України.