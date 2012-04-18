Аваков передбачає, що українські прокурори ставитимуть йому палки в колеса

Колишній голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної парторганізації «Батьківщина» Арсен Аваков вважає, що органи прокуратури України всіляко затягуватимуть процес розгляду його справи в італійському суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик сказав журналістам у вівторок під час інтернет-конференції.

«У мене є підстави вважати, що українська сторона, розуміючи хиткість свого становища, затягуватиме процес», - сказав А.Аваков.

Екс-губернатор, проти якого порушено кримінальну справу в Україні, нагадав, що засідання суду в Римі, на якому розглядатиметься питання про його екстрадицію до України, має відбутися впродовж 40 днів із моменту затримання. (В рамках розшуку Інтерполу політика було затримано в Італії 25 березня 2012 року – УНІАН.)

А.Аваков зазначив, що судове засідання у його справі може відбутися лише після того, як Україна передасть італійській стороні повний комплект перекладених на італійську мову необхідних документів.

Політик повідомив, що йому не відома дата судового засідання.