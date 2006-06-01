Найгладший у світі собака (фото)

У штаті Арізона господарі годували собаку пивом і пончиками. Тепер він важить в 3 рази більше за норму і проходить реабілітацію в центрі охорони тварин.

Оскільки собака практично не в змозі ходити, він займається плаванням, і вже скинув більше трьох кілограм, передає «blog.e-r.com.ua».

На жаль, вага цього хвостатого любителя пончиків достовірно не відома.

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