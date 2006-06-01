Найгладший у світі собака (фото)
12:02, 01 червня 2006Політика
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Господарі годували його пивом і пончиками
У штаті Арізона господарі годували собаку пивом і пончиками. Тепер він важить в 3 рази більше за норму і проходить реабілітацію в центрі охорони тварин.
Оскільки собака практично не в змозі ходити, він займається плаванням, і вже скинув більше трьох кілограм, передає «blog.e-r.com.ua».
На жаль, вага цього хвостатого любителя пончиків достовірно не відома.
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