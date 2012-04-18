До Азарова з'їжджаються таксисти з усього Києва

До будівлі Кабінету міністрів на вулиці Грушевського з'їжджаються учасники акції протесту проти монополізації ринку перевезень таксомоторів.

Як передає кореспондент УНІАН, машини учасників акції марковані жовто-блакитними прапорами. Акція почнеться об 11-й годині. Учасники акції не планують перекривати рух транспорту, а курсуватимуть навколо урядового кварталу, обмеженого вулицями Хрещатик, Грушевського, Інститутської. Як повідомили УНІАН організатори акції, співробітники ДАІ не перешкоджають їхньому руху, проте «переривають колону, розбиваючи її на невеличкі групи». Організаторами акції виступають громадські організації «Таксі столиці», «Спільна Справа», «Київський бізнес-клуб», «Громадський опір».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter