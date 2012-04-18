У МОЗ чекають вердикту німецьких лікарів щодо клініки для Тимошенко
Міністерство охорони здоров’я України ще не отримало висновків німецьких лікарів щодо клініки, де запропоновано пройти лікування Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.
«Те, що стосується безпосередньо трьох визначень: політичний, психологічний і медичний компоненти, це будуть слова безпосередньо німецьких медиків. Ми абсолютно розуміємо, що в лікуванні будь-якої особи всі ці три компоненти були, є і завжди будуть. Питання в тому, яке співвідношення цих компонентів впливає на прийняття остаточного рішення тою чи іншою стороною. Те, що стосується німецьких спеціалістів, вони на сьогоднішній день, на превеликий жаль, і про це зазначили українські медики нашої комісії (щодо огляду Ю.Тимошенко – УНІАН), вони віддають перевагу як політичному, так і психологічному моменту», - сказала вона.
За її словами, по медичному компоненту, в тому числі готовності лікарні, яку сьогодні підготовлено українською стороною для надання лікування Ю.Тимошенко, «не дуже бралось до уваги».
«Коли передбачалось попередньо такі дати висновки, вони (німецькі лікарі – УНІАН) однозначно сказали, що не раніше середи, тобто сьогодні», - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, 13 квітня до Харкова прибули лікарі німецької клініки «Шаріте» для обстеження Центральної клінічної лікарні №5, де планується лікувати Ю.Тимошенко.
17 квітня один з лікарів Качанівської колонії Тетяна Демченко зазначила, що німецькі лікарі відзначили у хворобі Ю.Тимошенко фізичний, політичний і психологічний компоненти.
"Під час нашої зустрічі, після того, як Тимошенко була оглянута міжнародною медичною комісією, в тому числі німецькими лікарями, професор клініки "Шаріте", зокрема зазначив, що у хворобі Тимошенко присутні 3 компоненти: фізичний, політичний і психологічний", - зазначила вона.