Друзі Аксельрода гарантують мільйон доларів за імена його вбивць

Про це йдеться в зверненні, переданому УНІАН другом загиблого – бізнесменом Геннадієм Корбаном.

«У суботу 14 квітня в центрі Дніпропетровська було жорстоко вбито нашого друга, колегу, відомого бізнесмена Геннадія Аксельрода. Ми, друзі й колеги загиблого, сприймаємо цей жахливий злочин, як реальну загрозу й виклик усьому діловому співтовариству України. Не можна допустити, щоб цей зухвалий злочин залишився не розкритим», - йдеться в зверненні.

Друзі й колеги Г.Аксельрода заявляють: «Ми як ніхто інший зацікавлені в пійманні замовників і виконавців цього злочину. Тому ми гарантуємо виплату фінансової винагороди в розмірі 1 000 000 доларів США тому, хто надасть достовірну інформацію або відомості, які дозволять слідчим органам розкрити цей злочин і знайти його виконавців і замовників».

Усім, хто побажає нам допомогти, гарантується повна анонімність, а «той, хто спробує навмисно надати хибну інформацію, яка відведе слідство в неправильну сторону, понесе покарання відповідно до Кримінального Кодексу України».

Інформацію, що заслуговує на довіру, просять пересилати на електронну адресу antikiller.akselrod@gmail.com.

Як повідомляв УНІАН, за фактом вбивства Г.Аксельрода порушено кримінальну справу за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство на замовлення).