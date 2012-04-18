Клюєв знає, як зменшити бажання чиновників займатися корупцією

На його думку, «щоб значно зменшити бажання чиновників займатися корупцією, необхідно забезпечити виконання простого принципу: можливі втрати мають бути більш значущими, ніж зиск від корупційних злочинів. Максимально чітке визначення всіх видів корупції має позбавити корупціонерів можливості ховатися за розмитими формулюваннями… Необхідно посилити покарання за корупційні злочини. Саме такі рекомендації дають Україні європейські експерти, і це вже передбачено антикорупційною Стратегією. Безумовно, процес не буде безболісним, але ми повинні максимально посилити позицію держави в цьому питанні».

А.Клюєв вважає життєво важливим прискорення реформи правоохоронних органів – «лише викоренивши корупцію в їх лавах можна чекати значущих результатів в боротьбі з корупцією у всій владі. З цією метою 6 квітня Президент України створив відповідний Комітет, завдання якого – підготувати системні пропозиції з комплексного реформування правоохоронної системи країни. Має бути усунуто дублювання повноважень різних органів, оптимізована їх чисельність і найголовніше – максимально підвищена ефективність. Ми повинні здійснити точне налагодження всіх структур, задіяних в боротьбі з корупцією».

«Також необхідне продовження судово-правової реформи - тільки незалежна і ефективна судова система зможе забезпечити адекватне покарання корупціонерам. Важливий принцип: у боротьбі з корупцією не буде винятків. Усі мусять відповідати перед законом - незважаючи на ранги, колишні заслуги чи партійну приналежність», - відзначає секретар РНБОУ.

За його словами, роботу державного апарату необхідно робити більш прозорою і зрозумілою, гранично позбавленою «людського чинника» в питаннях регуляції та дозвільної діяльності. Важливо прискорити реформу системи адміністративних послуг. На жаль, за останні 20 років вона перетворилася на легалізовану модель поборів з бізнесу і пересічних громадян. Чиновники нав`язували адмінпослуги фактично з власної примхи. За останні 1,5 роки виконано значну роботу – скасовано багато послуг, ліквідовано тисячі посередницьких підприємств, створено і доопрацьовується відкритий реєстр адмінпослуг, який можна знайти на сайті Мінекономрозвитку. Тепер кожен може побачити весь список як безплатних, так і платних послуг, а також - їх реальну вартість.

А.Клюєв переконаний, що «автоматизація системи управління та її оптимізація дозволить мінімізувати корупцію в державній системі. Максимально спростивши процедури і забезпечивши доступність найбільш повної інформації про них, ми позбавимо чиновника багатьох можливостей для зловживання своїм становищем».

Окрім цього, пише секретар РНБОУ, «ми посилюємо процедури приходу на державну службу. Існування створеного Міністерством юстиції реєстру чиновників, спійманих за руку при корупційних діях (у ньому вже близько півтори тисячі прізвищ), дозволить уникнути круговороту корупціонерів у системі державної влади, раніше властивого Україні».

«Важливо усунути деформацію суспільної свідомості, коли чесний чиновник сприймається як явище неабияке. Поступово, крок за кроком ми повинні позбавити корупцію ореолу неминучості, створити і примусити працювати нормальні, некорупційні схеми взаємодії громадян з будь-якими державними інститутами - від системи освіти до виборчої системи», - вважає А.Клюєв.