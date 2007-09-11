Янукович заявляє про погіршення візового і торгового режиму ЄС з Україною

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує погіршення візового і торгового режиму Європейського Союзу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Ми бачимо, що впроваджується система, яка погіршує ситуацію для наших товаровиробників на європейських ринках. Ми бачимо, що відкрито нові антидемпінгові справи в Євросоюзі, підвищуються митні платежі на нашу продукцію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству економіки проаналізувати ситуацію і підготувати відповідну доповідь, узгоджену зі всіма міністерствами і відомствами, до дня проведення саміту Україна-ЄС в Києві 14 вересня.

«Ми не хотіли б, щоб підготовка нової десятирічної угоди з ЄС проходила на тлі погіршення ситуації з деяких напрямів у відносинах з Євросоюзом», - пояснив прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив невдоволення посилюванням візового режиму для громадян України. «На наш погляд, він є доволі жорстоким і змушує наших людей стояти в чергах під посольствами. Нам потрібно подивитися на це питання і висловити свою думку зору з тих недоліків, які сьогодні існують у відносинах з Євросоюзом», - вважає прем`єр-міністр.

Глава уряду також вважає за доцільне порушити всі проблемні питання на саміті Україна-ЄС.