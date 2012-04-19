Держстат перелічив безробітних

З початку року кількість безробітних зросла на 19,6%, або на 102,2 тис. чол. (на 1 січня 2012 року - 428,8 тис. безробітних).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 квітня 2012 року становив 1,9% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 квітня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 393,8 тис. чол., що на 4,9%, або на 20,4 тис. чол. менше порівняно з даними на 1 березня.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 квітня 2012 р. становила 989 грн., що на 55 грн. більше, ніж на 1 березня.

Крім того, за даними Держстату, в березні ц.р. на 10 робочих місць претендувало 70 безробітних. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 квітня 2012 року становила 78,1 тис. чол.