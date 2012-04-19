ЦВК засяде після обіду
09:37, 19 квітня 2012Політика
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Сьогодні відбудеться засідання Центральної виборчої комісії.
Центральна виборча комісія готується до виборів. Фото з сайту Радіо свободи
Сьогодні орієнтовно о 14.45 (після наради, яка розпочнеться о 14.30) відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, на засіданні передбачається розгляд поточних питань щодо підготовки до проведення чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.
Засідання відбудеться за адресою: площа Лесі Українки, 1, 6-й поверх, зал засідань ЦВК.
Акредитація на захід триватиме до 13.00 за телефоном: 256-82-80. Акредитація обов’язкова.
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