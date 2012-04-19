На суд у справі проти Тимошенко прибув посол Франції з прав людини

До Харкова на засідання суду у справі щодо діяльності ЄЕСУ прибув посол Франції з прав людини Франсуа Зімере.

Як передає кореспондент УНІАН, Ф.Зімере пройшов до зали судових засідань. Також у залі присутні народні депутати України з різних фракцій, журналісти і представники влади. Як повідомлялося, початок засідання Київського районного суду Харкова заплановано на 10.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter