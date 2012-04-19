На суд у справі проти Тимошенко прибув посол Франції з прав людини

10:00, 19 квітня 2012
Політика
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До Харкова на засідання суду у справі щодо діяльності ЄЕСУ прибув посол Франції з прав людини Франсуа Зімере.  

Посол Франції з прав людини Франсуа Зімере відповідає на запитання журналістів біля Качанівської колонії. Харків, 18 січня

Як передає кореспондент УНІАН, Ф.Зімере пройшов до зали судових засідань.

Також у залі присутні народні депутати України з різних фракцій, журналісти і представники влади.

Як повідомлялося, початок засідання Київського районного суду Харкова заплановано на 10.00.

 

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