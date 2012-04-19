На акції в підтримку Тимошенко міліція спостерігала, як нардепа били трубою

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив сам потерпілий.

Б.Пудов повідомив, що під час встановлення наметів біля приміщення Харківського обласного апеляційного суду, в якому Київський райсуд міста розглядає справу Ю.Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України», підійшли судові виконавці з вимогою прибрати намети.

«Люди показали їм заявки, по яким немає рішень судів про заборону. Я також підійшов і сказав, що ніхто не має права порушувати Конституцію та право громадян на вільні зібрання», - зазначив Б.Пудов.

«Після цього одразу підбігли кримінальної зовнішності хлопці. Один намет вони просто розкидали по всій проїжджій частині. Одного з нападників ми затримали і передали міліції, яка завела хлопця за ріг і відпустила», - сказав народний депутат.

За його словами, після цього на інші палатки накинулася інша група осіб характерної зовнішності. «З них особливо виділявся один, як ми зрозуміли, з донецьких. Міліція байдуже спостерігала як він б’є людей і ламає палатки. Я втрутився, за що отримав по голові металевою трубою», - сказав Б.Пудов.

«На заклики до міліції припинити побиття людей і народних депутатів ніхто з них не відреагував і не підійшов», - обурився він.

Після цього на місце події викликали «швидку», яка надала першу медичну допомогу.