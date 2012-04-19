Третьяков подав до суду на суддю Вовка

Про це йдеться у позовній заяві депутата повідомляє Джеркало тижня.

Позов до Окружного адмінсуду Києва було подано 5 квітня. Депутат вказав, що суддя Вовк відмовив йому в зустрічі з Юрієм Луценком через те, що «не знайшов достатніх підстав для надання дозволу на побачення».

Третьяков наполягає, що його право зустрітись з Луценком передбачене законом «Про статус народного депутата України», який дозволяє народним обранцям зустрічатись зі своїми виборцями.

В свою чергу, Окружний адмінсуд Києва залишив без руху позовну заяву народного депутата, аргументувавши відмову тим, що Третьяков, подаючи позов, не надав квитанцію про сплату судового збору на суму 32 гривні.

Як випливає з постанови суду, копія якого є в розпорядженні ZN.UA, «ухвалою від 9 квітня 2012 року залишено позовну заяву від 5 квітня 2012 року народного депутата України Третьякова О.Ю. без руху». В ухвалі зазначається: «Вивчивши матеріали позовної заяви, суд встановив, що позивачем не виконані вимоги ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема, до позовної заяви не додано належні докази сплати судового збору».

17 квітня Третьяков повторно надав суду квитанцію про сплату судового збору на суму 32 грн 19 коп. Наразі депутат вимагає продовжити провадження в адміністративній справі. Олександр Третьяков поки єдиний депутат, який подав позов через відмову в побаченні з ув’язненими опозиціонерами.