Найголовніше - порядок в Харкові: Добкін звернувся до тимошенківців

Як передає кореспондент УНІАН, звернення керівника області оприлюднене на офіційному сайті облдержадміністрації.

За словами губернатора, прихильники Ю.Тимошенко, які прибули до Харкова для її підтримки, внесли безлад у життя міста.

«Сьогоднішній шабаш, який влаштував десант прихильників Юлії Тимошенко з інших міст у Харкові, паралізував розмірену роботу півторамільйонного мегаполісу», - заявив М.Добкін.

Керівник області звернувся до гостей Харкова, які приїхали підтримати Ю.Тимошенко, із закликом дбайливо ставитися до всього того, чого вдалося домогтися тисячам харків'ян шляхом щоденної копіткої праці.

«Величезні автомобільні пробки, купи сміття і пляшок, залишені після так званого мирного мітингу прихильників Юлії Тимошенко, - все це дуже дисонує з нашим харківським способом життя. Думаю, гості з інших міст України вперше приїхали в таке гарне місто, місто європейської культури, де за чистотою вулиць і дворів щодня стежать багатотисячні армії харків'ян. Поважаючи політичні погляди гостей Харкова, ми звертаємося до них з переконливим проханням не руйнувати те, що створено руками харків'ян, не витоптувати газони, не смітити і не ламати лавки. Харків'яни будують і творять, відновлюють і бережуть. Ламати - це не наш девіз», - підкреслив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у приміщенні Харківського обласного апеляційного суду розпочалося попереднє засідання Київського районного суду міста з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко у фінансових махінаціях на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України».

До Харкова приїхали тисячі прихильників Ю.Тимошенко, щоб висловити свій протест проти її переслідування.