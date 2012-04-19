На Ельбрусі встановлять прапор луганського обкому Компартії

Про це УНІАН повідомив народний депутат, перший секретар Луганського обкому КПУ Спиридон Кілінкаров.

За його словами, прапори на Ельбрусі встановлять напередодні Дня Перемоги.

«Хлопці вже вирушили на Кавказ і наразі біля підніжжя Ельбрусу готуються до сходження. Триватиме воно близько двох тижнів. Залежно від погодних умов. На згадку про Велику Перемогу вони встановлять на вершині червоні прапори. Така ініціатива походила від самих спортсменів, природно, ми її підтримали», – зазначив С.Кілінкаров.

Він додав, що в сходженні візьмуть участь 8 альпіністів з Луганщини.