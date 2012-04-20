Попов купив собі землю (декларація)

Як повідомляє газета «Сегодня», посилаючись на декларацію про доходи О.Попова, його зарплата становила 208 тис. 347 грн за рік (17 тис. 362 грн на місяць, що на 1,5 тис. грн більше, ніж у минулому році ).

На рахунках у банку в О.Попова зберігається 168 тис. грн - стільки ж, скільки й рік тому.

У голови КМДА є квартира у Комсомольську Полтавської області площею 71 кв. м.

Разом з тим, за даними газети, у цьогорічній декларації відсутній автомобіль «Ланос», проте залишився «Лексус» ЕS 3500.

При цьому у графі доходів від продажу рухомого і нерухомого майна значиться 20 тис. грн.

Як пише видання, в О.Попова з`явилася земельна ділянка площею 0,05 га.

Також він орендує будинок у Пущі площею 59 кв. м.

Декларація голови КМДА була заповнена 27 березня.