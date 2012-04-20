Попов купив собі землю (декларація)
09:13, 20 квітня 2012Політика
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За 2011 рік голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заробив 242 тис. 755 грн.
|У Олександра Попова з`явилася земельна ділянка площею 0,05 га
На рахунках у банку в О.Попова зберігається 168 тис. грн - стільки ж, скільки й рік тому.
У голови КМДА є квартира у Комсомольську Полтавської області площею 71 кв. м.
Разом з тим, за даними газети, у цьогорічній декларації відсутній автомобіль «Ланос», проте залишився «Лексус» ЕS 3500.
При цьому у графі доходів від продажу рухомого і нерухомого майна значиться 20 тис. грн.
Як пише видання, в О.Попова з`явилася земельна ділянка площею 0,05 га.
Також він орендує будинок у Пущі площею 59 кв. м.
Декларація голови КМДА була заповнена 27 березня.
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