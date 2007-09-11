Блок Тимошенко про інвестиції, хутряні шапки, Партію регіонів і нісенітниці

БЮТ спростовує заяву Партії регіонів, що інвестиційний контракт з Юлією ТИМОШЕНКО не підписувала жодна іноземна компанія.

Про це йдеться у заяві БЮТ, текст якої переданий агентству УНІАН.

“Вчора у готелі «Hyatt Regency Київ» Ю.ТИМОШЕНКО підписала інвестиційну угоду з 300 великими іноземними компаніями. Це настільки ж очевидно, як і те, що у місті Єнакієве наприкінці 70-х у місцевих жителів пропадали хутряні шапки”, - говориться в заяві БЮТ.

У блоці здивовані, чому факт підписання угоди так роздратував Партію регіонів. “Можливо, тому, що з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ ніхто ніяких угод підписувати не захотів”, - зазначають в БЮТ.

Крім того, у БЮТ спростовують заяви Партії регіонів, що Ю.ТИМОШЕНКО була звільнена з посади прем’єр-міністра через свою некомпетентність і за зловживання владою.

“Ю.ТИМОШЕНКО було відправлено у відставку за боротьбу з кланами та тіньовиками. Це – правда, яка відома сьогодні всій країні”, - наголошується у заяві.

БЮТ також звертається до Партії регіонів не зловживати на темі списання Ю.ТИМОШЕНКО боргів ЄЕСУ у розмірі 8 млрд. грн. У блоці нагадали, що подібні звинувачення скасовані Верховним Судом України. “Здається, що через тиражування подібних нісенітниць Партія регіонів хоче відволікти увагу громадськості від спроби прем`єр-міністра привласнити урядову резиденцію розміром з Люксембург”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, Партія регіонів заявила, що інвестиційний контракт з Ю,ТИМОШЕНКО не підписувала жодна іноземна компанія. Партія регіонів вважає, що лідер БЮТ та її команда «знову і знову намагаються обдурити і український народ, і міжнародну громадськість». Партія регіонів також наводить висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в яких глава держави пояснював причини відставки Ю.ТИМОШЕНКО з посади голови уряду у вересні 2005 року. «Президент В.ЮЩЕНКО гранично ясно визначив причини свого рішення – некомпетентність і зловживання владою», - вважає Партія регіонів.