Наливайченко не хоче, щоб символом України був автозак

Голова політради «Нашої України», екс-голова СБУ Валентин Наливайченко вважає неприпустимою ситуацію, коли національним архівом керує представник Комуністичної партії України.

Про це він заявив у прямому ефірі програми «Шустер Live» на Першому Національному, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

«Радянська влада хотіла, щоб про її злочини ніхто не дізнався, а архіви були знищені. І неприпустимо, що сьогодні українськими архівами керує представник тієї самої Комуністичної партії, яка чинила злочини на нашій землі, яка відповідальна за геноцид українців у 32-33 роках, за розстріли і масове знищення людей», - сказав В.Наливайченко.

«Ми розуміли у 2009 році, чому важливо оприлюднити документи і відкрити архіви. Адже це не просто відкриття архівів, це недопущення у майбутньому для наших дітей повторення цих злочинів. І нащадки жертв тоталітарного режиму повинні мати можливість зараз отримати інформацію про своїх рідних, їхні фотокартки, інформацію про місце загибелі безневинних людей, замордованих каральними органами СРСР», - додав екс-голова СБУ.

«Я не хочу, щоб автозак був символом нашої держави. Я хочу, щоб символом нашої держави була вільна людина», - наголосив В.Наливайченко.

Як повідомлялося, головою Державної архівної служби України є Ольга Гінзбург. Кабінет міністрів України своєю постановою від 7 вересня 2006 року призначив її головою Державного комітету архівів України. 10 квітня 2008 року її було звільнено з цієї посади рішенням уряду, а 23 січня 2009 року на підставі рішення суду її було поновлено на посаді. У 2012 Президент України Віктор Янукович перепризначив О.Гінзбург головою Державної архівної служби України у зв’язку зі зміною назви установи.

О.Гінзбург - депутат 3-го і 4-го скликань Верховної Ради від Комуністичної партії України.