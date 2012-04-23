Навіщо Тимошенко вночі возили до лікарні?

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Знаєте, навіщо вночі її насильно перевезли до лікарні? Щоб зробити довідку з печатками, що Юлію Тимошенко цілком можна судити і катувати, а присутність на суді не тільки не зашкодить її здоров'ю, навпаки - сприятиме пришвидшенню одужання», - зазначив О.Турчинов.

Він висловив переконання, що «просто з адміністрації президента спустили наказ завершити чергове судилище над Тимошенко якомога швидше».

«А їхні накази ні силовики, ні судді, ні тюремники не обговорюють», - наголосив О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, в суботу Ю.Тимошенко перевезли до Центральної клінічної лікарні № 5 Укрзалізниці Харкова без її як усної, так і письмової згоди, не дозволивши проконсультуватися зі своїми адвокатами. У неділю екс-прем'єра повернули назад до колонії.