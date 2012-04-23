Навіщо Тимошенко вночі возили до лікарні?
Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов вважає, що головною метою нічного перевезення Юлії Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні було забезпечення її присутності на суді 28 квітня.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Знаєте, навіщо вночі її насильно перевезли до лікарні? Щоб зробити довідку з печатками, що Юлію Тимошенко цілком можна судити і катувати, а присутність на суді не тільки не зашкодить її здоров'ю, навпаки - сприятиме пришвидшенню одужання», - зазначив О.Турчинов.
Він висловив переконання, що «просто з адміністрації президента спустили наказ завершити чергове судилище над Тимошенко якомога швидше».
«А їхні накази ні силовики, ні судді, ні тюремники не обговорюють», - наголосив О.Турчинов.
Як повідомляв УНІАН, в суботу Ю.Тимошенко перевезли до Центральної клінічної лікарні № 5 Укрзалізниці Харкова без її як усної, так і письмової згоди, не дозволивши проконсультуватися зі своїми адвокатами. У неділю екс-прем'єра повернули назад до колонії.