Власенко: немає сенсу подавати на Азарова в суд

"Він збрехав", - сказав Власенко в неділю в ефірі телеканалу ТВі.

"Пану Азарову треба трошки підлікувати пам'ять. Я хочу нагадати, що його призначили керівником ДПА 1 жовтня 1996 року. А 8 грудня 1996 року Юлія Тимошенко була обрана народним депутатом. Тобто через два місяці після призначення пана Азарова Юлія Володимирівна пішла з компанії ЄЕСУ в народні депутати. І після цього вона не працювала в компанії ЄЕСУ", - сказав адвокат.

"Я хочу нагадати пану Азарову, що всі справи, які він порушував, він порушував не в 1997 році, як він каже, за уряду Лазаренка, а він порушував ці справи в 2001 році", - додав він.

Власенко також заявив, що ПДВ корпорації ЄЕСУ був відшкодований і в 1997, і в 1998, і в 1999 році.

"В матеріалах справи є рішення державної податкової служби про відшкодування. Тому що податок не відшкодовується без рішення ДПА", - сказав він, підкресливши, що Тимошенко в цей час працювала на посаді народного депутата.

На питання, чому в разі брехні Азарова захист Тимошенко не подасть на нього до суду, Власенко сказав: "Якби ми жили в нормальній цивілізованій демократичній європейській країні, я б так і зробив. Але подавати на Азарова в суд, який контролює його патрон Янукович, немає жодного сенсу", - цитує Українська правда