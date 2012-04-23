В Японії вивчають, як ще можна страчувати людей, окрім повішення
09:15, 23 квітня 2012Політика
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Міністр юстиції Японії Тосіо Огава має намір ініціювати дискусію на тему про те, як ще, окрім повішення, можна страчувати людей, засуджених судом до вищої міри покарання.
|Тосіо Огава ініціює дискусію
Зокрема, він наказав привести у виконання вищу міру щодо трьох засуджених до смертної кари 29 березня. Це були перші страти в Японії з липня 2010 року.
Супротивники смертної кари аргументують свою позицію тим, що страта через повішання є дуже жорстокою, тому керівники міністерства розглянуть способи, які використовуються в інших країнах, і вивчають їх плюси і мінуси.
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