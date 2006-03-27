«Помаранчева коаліція» матиме ... місць у новому парламенті

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що коаліція «помаранчевих» сил, яку створять Блок Юлії Тимошенко, блок "Наша Україна" і Соціалістична партія України, матиме більшість - 257 місць - у новому парламенті.

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала в інтерв`ю телеканалу "Інтер", посилаючись на дані екзит-полу.

Проте, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, "дані екзит-полу - це ще не остаточний результат, і ми розраховуємо, що остаточний результат нашого Блоку буде значно позитивнішим». Але вже сьогодні абсолютно очевидно, що на три політичні сили маємо більшість, сказала вона. «Ми підрахували - це 257 голосів у парламенті. І сьогодні ми маємо абсолютно всю нагоду створювати коаліцію", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я хочу, аби всі політики зараз припинили метушню. Ми перемогли, ми абсолютно чітко маємо сьогодні більшість у новому парламенті. Навколо Блоку, який очолюю я, буде створено коаліцію. Ми є ініціаторами створення такої коаліції. І зараз від розмов треба переходити до безпосередніх справ, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що БЮТ домовився із СПУ і блоком "Наша Україна", що в понеділок, 27 березня, починаючи з 11-ої години, «ми формуємо коаліційну угоду остаточно, будемо її підписувати і формуватимемо уряд... Я думаю, що ми повинні людей, які віддали голоси нашій спільній коаліції, порадувати нашими динамічними рішеннями".