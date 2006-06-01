В Одесі робили ”штучне дихання” дельфіну, що викинувся на берег

Дельфін, який викинувся 31 травня на пологий берег курортної Затоки (Білгород-Дністровський район Одеської області), врятований і знову випущений на волю – в Чорне море.

Про це сьогодні повідомили кореспонденту УНІАН в облуправлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Це сталося після того, як співробітники Одеського дельфінарію провели реанімацію тварини, яка викинулася на берег. Для проведення процедур дельфіна було поміщено до міні-басейну, що був доставлений з Одеси працівниками дельфінарію. Тварину знову випустили на волю в місці з`єднання Білгород-Дністровського лиману з морем.

Доставити на берег лиману міні-басейн співробітників МЧС змусила дивна поведінка дельфіна, який повторно викинувся на берег після спуску його в море.

За даними фахівців, тварині 2-3 роки, його довжина - 1,7 м.