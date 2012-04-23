Чоловік Тимошенко звернувся до Путіна і Обами

Про це йдеться у заяві О.Тимошенка з приводу тортур його дружини, оприлюдненої на сайті чеської газети Ukrgazeta.

«Звертаюсь до Президента США Барака Обами, Президента Росії Володимира Путіна, канцлера ФРН Ангели Меркель, Голови Європейського парламенту Мартіна Шульца, Генерального секретаря ООН Гі Муна з проханням захистити та не дати фізично знищити – вбити Юлію Тимошенко. Прошу Вас також ввести персональні санкції проти представників режиму Януковича, які здійснюють знущання та тортури над Юлією Тимошенко та іншими політичними в’язнями», - наголошується у заяві.

О.Тимошенко, який зараз перебуває в Чехії, наголошує, що влада в Україні переживає глибоку кризу. «Режим Януковича терзають внутрішні протиріччя, розбірки між групами впливу. Країна відчуває значне зубожіння населення, падіння обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва. Брехня пронизує всі дії влади зверху донизу», - зауважив він.

«Прагнучи замаскувати свої нікчемні дії, провальну зовнішню та внутрішню політику, влада вдається до грубих дій щодо посилення тортур та тиску на незаконно засуджену Юлію Тимошенко. Незважаючи на висновки німецьких лікарів, її вже більше місяця насильно втримують без належного лікування в Качанівській колонії та не допускають до неї відповідних фахівців», - вказує чоловік екс-прем’єра.

На його переконання, верхом цинізму та приниження елементарної людської гідності можна вважати насильницьке перевезення Ю.Тимошенко до лікарні «Укрзалізниці». «Влада діє гірше, ніж в найжорстокіші часи сталінських репресій, коли до людей вривалися вночі, кидали на ноші і кудись везли. Все що відбувалося з Юлією Тимошенко – це репетиція її фізичного знищення – вбивства, яке влада планує здійснити від початку її репресування. Такі ж репетиції вони проводили перед її арештом», - наголошує О.Тимошенко.

Він заявив, що Ю.Тимошенко перевозили з колонії до лікарні без її письмової згоди. За словами чоловіка, його дружина наполягала на зустрічі з адвокатами, перш ніж розпочати лікування, а це могло статися не раніше ніж у понеділок - перший робочий день. «Спочатку Юлію Тимошенко вночі в суботу таємно вивозять в лікарню, а потім вже у неділю несподівано повертають назад у колонію. Абсолютно зрозуміло, що ніхто і не збирався її лікувати, а всі ці дії були зроблені лише з метою чорного піару – в чергове заявити на всю країну, що Тимошенко відмовилася лікуватися в харківській лікарні», - наголосив він.

Чоловік Ю.Тимошенко нагадує, що незалежні німецькі лікарі у своєму висновку чітко заявили: ефективне лікування Ю.Тимошенко в лікарні «Укрзалізниці» міста Харків не видається імовірним, а терапія там не буде успішною.

«Ми, як і раніше, наполягаємо на двох речах: перше - це неухильне дотримання протоколу лікування, визначеного німецькими лікарями. Друге - проведення цього лікування спеціалістами, незалежними від Міністерства охорони здоров`я, яке півроку брехало, що Тимошенко здорова, і надавало цинічні дозволи на суди в камері. Вже три місяці до лікування Юлії Тимошенко не допускають, наприклад, професора-нейрохірурга Миколу Поліщука», - йдеться в заяві.

О.Тимошенко переконаний, що "операція "лікарня" була проведена з метою ввести в оману українське суспільство та світову спільноту, а також за допомогою розмов про лікарню відволікти увагу від «абсурдності та незаконності чергової порції» обвинувачень проти Ю.Тимошенко.

Він наголошує, що законність закриття справ проти екс-прем’єра у 2005 році підтвердив також колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.

«На підставі цих подій мою дружину планують насильно доставити до суду 28 квітня, незважаючи на висновки німецьких лікарів про неможливість участі Ю.Тимошенко у судових засіданнях через стан здоров`я», - стверджує він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко була переведена з Качанівської колонії до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові увечері 20 квітня.

Напередодні С.Власенко заявив, що Ю.Тимошенко було перевезено до лікарні без її як усної, так і письмової згоди.

22 квітня близько 12.40 Ю.Тимошенко повернули з лікарні до Качанівської виправної колонії. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Мойсеєнко, лікарі запропонували Ю.Тимошенко обстеження та лікування, від чого екс-прем`єр відмовилась. Р.Моісеєнко зазначила, що після цього було ухвалено рішення дати Ю.Тимошенко виписку з лікарні та відправити до виправного закладу.

Згідно з висновком німецьких лікарів, який опублікувала 21 квітня на своєму сайті партія "Батьківщина", лікування Ю.Тимошенко в лікарні Харкова не рекомендовано.