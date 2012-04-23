Власенко стверджує, що тюремники хотіли обдурити Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу перед Качанівською колонією наголосив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, посилаючись на власні, «близькі до різних кіл», джерела.

За словами захисника, до перевезення у лікарню Ю.Тимошенко спробували ввести в оману, надавши їй тільки витяг із висновків німецьких лікарів, а не цілий документ.

«Мої джерела, джерела, які заслуговують на беззаперечну довіру, підтверджують, що Тимошенко не давала згоди на перевезення до госпіталю. Мої джерела підтверджують, що спочатку Юлію Володимирівну хотіли обдурити й запропонували їй лише виписку з висновків німецьких лікарів, а не весь документ. Мої джерела підтвердили, що Юлія Володимирівна одразу ще в Качанівській колонії сказала, що спочатку хоче зустрітися з захисниками, а потім вона буде приймати рішення щодо лікування», - сказав С.Власенко.

На його думку, перевезення Ю.Тимошенко до лікарні й назад до Качанівської колонії було здійснене для того, щоб ввести суспільство в оману, повідомивши, що Ю.Тимошенко вкотре відмовилась від лікування, а також для того, щоб забезпечити її явку на судовому засіданні у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», запланованому на 28 квітня. «Мета цих дій – забезпечити присутність Юлії Володимирівни в суді 28 квітня. Це все робилося з одною метою, щоб сказати, що вона вчергове від чогось відмовилась. Юлія Володимирівна тримається чіткої позиції: виконання рекомендацій німецьких лікарів і лікування незалежними лікарями», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю 20 квітня ввечері Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко перевезли з Качанівської колонії до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові увечері 20 квітня.

Напередодні С.Власенко заявив, що Ю.Тимошенко перевезли до лікарні без її усної чи письмової згоди.

22 квітня близько 12.40 Ю.Тимошенко повернули з лікарні до колонії.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, лікарі запропонували Ю.Тимошенко обстеження та лікування, від чого екс-прем`єр відмовилась. Р.Моісеєнко зазначила, що після цього було ухвалено рішення дати Ю.Тимошенко виписку з лікарні та відправити до виправного закладу.

Згідно з висновком німецьких лікарів, який опублікувала 21 квітня на своєму сайті партія "Батьківщина", лікування Ю.Тимошенко в лікарні Харкова не рекомендовано.