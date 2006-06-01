Севастополь отримав нового голову
14:48, 01 червня 2006Політика
459
Відповідний указ Президент підписав сьогодні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія ІВАНОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації.
Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ Президент підписав сьогодні, 1 червня.
Іншим своїм указом В.ЮЩЕНКО призначив головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter