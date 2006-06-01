Севастополь отримав нового голову

Відповідний указ Президент підписав сьогодні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія ІВАНОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації. Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ Президент підписав сьогодні, 1 червня. Іншим своїм указом В.ЮЩЕНКО призначив головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

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