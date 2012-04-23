Суд відхилив апеляцію Авакова

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат А.Авакова Юрій Вишневецький.

На його думку, суд формально підійшов до розгляду доказів захисту і не надав належної оцінки даним, що свідчать про незаконність рішень прокуратури Харківської області та Червонозаводського райсуду Харкова.

Ю.Вишневецький наголосив, що матеріали справи вказують на відсутність у прокуратури на момент порушення кримінальної справи достатніх даних, які б свідчили про наявність ознак злочину в діях А.Авакова.

«Суд першої інстанції цього до уваги не взяв. Апеляційний суд не взяв до уваги те, що рішення Червонозаводського суду було прийняте на підставі копій документів, хоча Кримінально-процесуальний кодекс передбачає надання оригіналів. Оригіналів не було взагалі, прокуратура надала спочатку один пакет документів, потім інший, тому виникає питання, чи всі документи взагалі були подані», - сказав Ю.Вишневецький.

За словами адвоката, рішення Апеляційного суду Харківської області остаточне та оскарженню не підлягає.

Однак, за словами Ю.Вишневецького, якщо з’являться нові докази у справі, захист А.Авакова не позбавлений права звертатися з новими скаргами на рішення Червонозаводського районного суду Харкова і прокуратури Харківської області.

Ю.Вишневецький зазначив, що найближчим часом захист А.Авакова звернеться до Генеральної прокуратури України з повторною вимогою витребувати кримінальну справу у прокуратурі Харківської області, вивчити її та дати належну оцінку наведеним доказам захисту.

За словами адвоката, попередня скарга до ГПУ фактично не була розглянута, оскільки відповідь на неї з відмовою у задоволенні надійшла від імені заступника прокурора Харківської області.

«Тобто, перевірку проводили підлеглі прокурори Харківської області. На мою думку, це може свідчити про необ’єктивність проведеної перевірки», - сказав Ю.Вишневецький.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки).

Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова було обрано екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

20 березня Червонозаводський райсуд Харкова відхилив скаргу Ю.Вишневецького на постанову про порушення стосовно А.Авакова кримінальної справи.

Адвокат заявив, що суд ухвалив незаконне рішення, він висловив переконання в тому, що кримінальна справа проти А.Авакова порушена з політичних мотивів.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне.

Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова, незважаючи на те, що італійський прокурор просив обрати стосовно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арештк.

Водночас у Генпрокуратурі України та МЗС заявляли, що італійський суд ухвалив рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.