Суд відхилив апеляцію Авакова

21:44, 23 квітня 2012
Політика
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Апеляційний суд Харківської області відмовив у задоволенні апеляції захисту екс-голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова щодо порушення проти нього кримінальної справи.

Арсен Аваков

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат А.Авакова Юрій Вишневецький.

На його думку, суд формально підійшов до розгляду доказів захисту і не надав належної оцінки даним, що свідчать про незаконність рішень прокуратури Харківської області та Червонозаводського райсуду Харкова.

Ю.Вишневецький наголосив, що матеріали справи вказують на відсутність у прокуратури на момент порушення кримінальної справи достатніх даних, які б свідчили про наявність ознак злочину в діях А.Авакова.

«Суд першої інстанції цього до уваги не взяв. Апеляційний суд не взяв до уваги те, що рішення Червонозаводського суду було прийняте на підставі копій документів, хоча Кримінально-процесуальний кодекс передбачає надання оригіналів. Оригіналів не було взагалі, прокуратура надала спочатку один пакет документів, потім інший, тому виникає питання, чи всі документи взагалі були подані», - сказав Ю.Вишневецький.

За словами адвоката, рішення Апеляційного суду Харківської області остаточне та оскарженню не підлягає.

Однак, за словами Ю.Вишневецького, якщо з’являться нові докази у справі, захист А.Авакова не позбавлений права звертатися з новими скаргами на рішення Червонозаводського районного суду Харкова і прокуратури Харківської області.

Ю.Вишневецький зазначив, що найближчим часом захист А.Авакова звернеться до Генеральної прокуратури України з повторною вимогою витребувати кримінальну справу у прокуратурі Харківської області, вивчити її та дати належну оцінку наведеним доказам захисту.

За словами адвоката, попередня скарга до ГПУ фактично не була розглянута, оскільки відповідь на неї з відмовою у задоволенні надійшла від імені заступника прокурора Харківської області.

«Тобто, перевірку проводили підлеглі прокурори Харківської області. На мою думку, це може свідчити про необ’єктивність проведеної перевірки», - сказав Ю.Вишневецький.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки).

Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова було обрано екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

20 березня Червонозаводський райсуд Харкова відхилив скаргу Ю.Вишневецького на постанову про порушення стосовно А.Авакова кримінальної справи.

Адвокат заявив, що суд ухвалив незаконне рішення, він висловив переконання в тому, що кримінальна справа проти А.Авакова порушена з політичних мотивів.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне.

Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова, незважаючи на те, що італійський прокурор просив обрати стосовно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арештк.

Водночас у Генпрокуратурі України та МЗС заявляли, що італійський суд ухвалив рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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