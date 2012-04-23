Опозиція відзначила річницю Харківських угод

На мітингу вони висловили свою негативну позицію щодо підписання два роки тому так званих Харківських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, під час мітингу, що проходив біля ОДА, виступили голови обласних осередків партій. Учасники акції тримали транспаранти з написами: «Харківські угоди – ярмо для України», «Ми примусимо владу з нами рахуватися», «Ми кажемо – НІ порушенням Конституції» тощо.

Активісти партії «Фронту Змін» поставили біля сходів до будівлі облдержадміністрації макет «російської газової труби» з двома вентилями, які символізують маніпулювання Росією цінами на газ для України.

Як заявив на мітингу голова обласної організації «Фронт Змін» Максим Бурбак: «Росія отримала можливість перебувати зі своїм флотом в Криму до 2042 року, натомість меншу ціну за газ Україна платити не стала. Тому всі опозиційні сили сьогодні висловлюють своє негативне ставлення до недалекоглядної політики керівників держави. Два роки тому - Харківські угоди, сьогодні - соціальні ініціативи, і щоразу – суцільна брехня з боку правлячої партії».

Голова обласної організації партії «Батьківщина» Іван Мунтян наголосив на «абсурдності нового суду» над лідером партії Юлією Тимошенко і безпідставності звинувачень на її адресу.

Наприкінці мітингу учасники одноголосно ухвалили резолюцію, в якій засудили Харківські угоди і висловили впевненість у своїй перемозі на майбутніх парламентських виборах.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років. В обмін на це Україна одержала знижку при закупівлях російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.