УЄП збирає "нових людей", як це робив Саакашвілі

Форум відбудеться в Празі для залучення до економічних перетворень в Україні людей «з новими поглядами».

Про це УНІАН повідомили в громадській організації «Українська європейська перспектива» (УЄП).

«Це перший форум такого рівня. Він нагадуватиме дії, які свого часу здійснював Михайло Саакашвілі (Президент Грузії – УНІАН) з метою залучення в країну людей з новими поглядами на розвиток країни», - йдеться в повідомленні.

В УЄП наголошують, що люди, яких планується залучити для розвитку країни, будуть пов'язані з Україною не політичними поглядами, а лише «патріотичними почуттями до своєї історичної Батьківщини».

За підсумками форуму планується прийняти Програму розвитку України на перспективу, розробку якої вже завершує група українських і міжнародних експертів.

Довідка УНІАН. «Українська європейська перспектива» – це громадська організація, яка об'єднує українців всього світу, які підтримують прозахідний курс розвитку України. Мета УЄП – консолідувати всіх українців, які живуть і працюють у Європі і Сполучених Штатах Америки, в Канаді і Австралії, які прагнуть бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії і свободи слова.

Організація створена на початку 2011 року в Празі. Один із співзасновників і голова Ради УЄП – екс-міністр економіки України Б.Данилишин, який одержав у 2010 році політичний притулок у Чехії.