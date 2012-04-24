Яценюк: депутати від "Батьківщини" вступлять до "Фронту змін"

Про це він сказав учора на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, хто юридично очолюватиме список об’єднаної опозиції, враховуючи ту обставину, що Ю.Тимошенко перебуває за ґратами.

А.Яценюк наголосив: «За будь-яких обставин Юлія Тимошенко політично очолюватиме список, а юридично вона очолює партію «Батьківщина». «Тому тут немає жодної дискусії з цього приводу», - підкреслив він.

Він зауважив, що члени партії «Фронт Змін» дотримаються всіх необхідних формальностей з тим, щоб список об’єднаної опозиції був зареєстрований.

Про це А.Яценюк сказав у контексті відповіді на запитання, чи буде призупинено членство у партії «Фронт Змін» ним самим та іншими членами партії, які будуть у списку об’єднаної опозиції, що формується на базі партії «Батьківщина».

А.Яценюк підкреслив: «Щодо об’єднання, то це об’єднання засвідчується тим, що депутати від політичної партії «Батьківщина» вступлять до громадської організації «Фронт Змін».

«Це хороший приклад реального і справжнього єднання – це є першою запорукою до серйозних перемовин про формування єдиної партії», - підкреслив А.Яценюк.

Відповідаючи на запитання, коли буде оприлюднений список об’єднаної опозиції та список кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах, А.Яценюк нагадав, що це має бути зроблено до 29 липня.

Водночас він запевнив, що об’єднана опозиція буде намагатися оприлюднити ці списки якнайшвидше, щоб громадськість змогла їх обговорити.

«Ми хочемо почути, що ви скажете про наших кандидатів в депутати», - сказав А.Яценюк журналістам.