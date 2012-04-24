Яценюк вслід за Тимошенко обіцяє імпічмент Януковичу

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк обіцяє, що у разі перемоги опозиції на виборах до Верховної Ради, нова більшість ухвалить закон про порядок імпічменту Президенту та введе кримінальну відповідальність за голосування чужими картками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на засіданні парламенту.

«Одним із перших законів, який буде проголосований демократичною більшістю, буде закон України про порядок імпічменту Президента України», - сказав він.

За словами А.Яценюка, також нова більшість встановить «процедуру особистого голосування народних депутатів України».

«Ми введемо кримінальну відповідальність за голосування чужими картками, ми змусимо народних депутатів нового скликання виконувати закони і чинну Конституцію», - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю "Дзеркалу тижня. Україна"Юлія Тимошенко заявила, що опозиція після перемоги на виборах до Верховної Ради має розпочати процедуру імпічменту Президента Віктора Януковича.