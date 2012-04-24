Лутковську висміяли у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання парламенту народний депутат України Михайло Чечетов звернувся до В.Лутковської, щоб вона дала слово, що буде захищати людей незалежно від політичної орієнтації.

Він зазначив: «Ми знаємо вас як людину політично не заангажовану, котра ніколи не обслуговувала інтереси окремих політичних партій».

При цих словах в тій частині залу, де розміщується опозиція, пролунав сміх.

Відповідаючи М.Чечетову, В.Лутковська сказала: «Звісно, таке слово (йдеться про незаангажованість – УНІАН) дати я можу». «В демократичних країнах посада омбудсмена є аполітичною і відповідно саме аполітичну посаду я хотіла б запропонувати в разі обрання мене на посаду», - сказала В.Лутковська.

При цьому народний депутат України Андрій Павловський (фракція «БЮТ-Батьківщина») наголосив, що В.Лутковська не має морального права займати посаду омбудсмена, оскільки саме вона в Європейському Суді представляла позицію держави і заявляла, що ніяких порушень у справі Юрія Луценка не було. У відповідь В.Лутковська зазначила, що в судовому процесі мають бути представлено не тільки сторона Ю.Луценка, а й сторона держави, і тому вона цю сторону представляла.