Лутковську висміяли у ВР

11:23, 24 квітня 2012
Політика
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Кандидат на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська запевняє, що намагатиметься бути аполітичною на посаді омбудсмана.

Валерія Лутковська
Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання парламенту народний депутат України Михайло Чечетов звернувся до В.Лутковської, щоб вона дала слово, що буде захищати людей незалежно від політичної орієнтації.

Він зазначив: «Ми знаємо вас як людину політично не заангажовану, котра ніколи не обслуговувала інтереси окремих політичних партій».

При цих словах в тій частині залу, де розміщується опозиція, пролунав сміх.

Відповідаючи М.Чечетову, В.Лутковська сказала: «Звісно, таке слово (йдеться про незаангажованість – УНІАН) дати я можу». «В демократичних країнах посада омбудсмена є аполітичною і відповідно саме аполітичну посаду я хотіла б запропонувати в разі обрання мене на посаду», - сказала В.Лутковська.

При цьому народний депутат України Андрій Павловський (фракція «БЮТ-Батьківщина») наголосив, що В.Лутковська не має морального права займати посаду омбудсмена, оскільки саме вона в Європейському Суді представляла позицію держави і заявляла, що ніяких порушень у справі Юрія Луценка не було. У відповідь В.Лутковська зазначила, що в судовому процесі мають бути представлено не тільки сторона Ю.Луценка, а й сторона держави, і тому вона цю сторону представляла.

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