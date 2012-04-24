Винятковий випадок: у Верховну Раду приїхав Іванющенко

Як передає кореспондент УНІАН, за кабінками для голосування стоять представники фракцій більшості й відмічають у списках тих депутатів, які проголосували.

На голосування з’явився навіть народний депутат України Юрій Іванющенко із фракції Партії регіонів, який приходить до парламенту у виняткових випадках.

Після того як Ю.Іванющенко проголосував, журналісти намагалися поставити йому запитання, але він одразу залишив приміщення ВР.