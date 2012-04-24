Винятковий випадок: у Верховну Раду приїхав Іванющенко
12:29, 24 квітня 2012Політика
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У парламенті триває голосування за призначення Валерії Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
|Юрій Іванющенко приїжджає у ВР у виняткових випадках
На голосування з’явився навіть народний депутат України Юрій Іванющенко із фракції Партії регіонів, який приходить до парламенту у виняткових випадках.
Після того як Ю.Іванющенко проголосував, журналісти намагалися поставити йому запитання, але він одразу залишив приміщення ВР.
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