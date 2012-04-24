Конференція «Актуальні проблеми протидії корупції в органах ДПС України»

У середу, 25 квітня, відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Актуальні проблеми протидії корупції в органах Державної податкової служби України» за участю голови ДПС України Олександра Клименка, міжнародних експертів з Америки, Грузії та країн-членів ЄС, науковців, представників центральних органів виконавчої влади та громадськості.

У рамках конференції заплановано вихід до преси голови ДПС України О.Клименка.

Захід розпочнеться о 10.00 у приміщенні конференц-комплексу Національного університету Державної податкової служби України за адресою: м.Ірпінь, вул. Садова, 53.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел.:

247-81-55

590-27-43

272-51-28

до 17.00 вівторка, 24 квітня.

Для всіх бажаючих взяти участь у заході журналістів буде організовано трансфер.