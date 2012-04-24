Єфремов вигороджує Ахметова

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов каже, що народний депутат Рінат Ахметов (фракція Партії регіонів) не зміг проголосувати за Валерію Лутковську, оскільки вирішував службові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чому Р.Ахметова не було на голосуванні.

На запитання журналістів, чи велася робота з народними депутатами з приводу явки до парламенту України для голосування за кандидатуру Валерії Лутковської на посаду омбудсмена, О.Єфремов відповів: «Я з окремими депутатами розмовляв сам, щоб вони брали участь у голосуванні».

На уточнююче запитання чи була в нього розмова з цього приводу з Р.Ахметовим, О.Єфремов відповів: «Так, у мене була розмова з Рінатом Леонідовичем з цього питання». «На жаль, за службовими своїми питаннями він не зміг взяти участь у голосуванні сьогодні», - сказав О.Єфремов.